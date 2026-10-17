சமூக வலைதள விமர்சனங்கள்… வெளிப்படையாகப் பேசிய நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்!

சினிமா நட்சத்திரங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து, அதற்குக் கருத்து தெரிவிக்கும் ரசிகர்களும் விமர்சகர்களும் இருக்கின்றனர். விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளித்தாலும் சர்ச்சை, பதிலளிக்காவிட்டாலும் விமர்சனம் எனப் பிரபலங்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு சவால்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், சமூக வலைதள விமர்சனங்கள் மற்றும் தனது தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் குறித்து நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது:
“ஒரு திரைப்படத்தைப் பார்த்த பிறகு அது பிடித்திருக்கிறதா, பிடிக்கவில்லையா என்பதையும், படத்தில் சில விஷயங்கள் ஏன் அப்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் பார்வையாளர்கள் விவாதிக்க வேண்டும். திரைப்படங்கள் குறித்த விமர்சனங்கள் அவசியமானவை. ஆனால், அவை ஆரோக்கியமான விவாதங்களாக இருக்க வேண்டும்.
சிலர் தனிப்பட்ட விரோதத்தின் காரணமாகவோ அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்டோ ஆதாரமற்ற கருத்துகளைத் தெரிவிக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்னால் பதிலளிக்க முடியாது. அதே நேரத்தில், யாராவது ஒரு கருத்தை முன்வைத்து விவாதித்தால், அதில் பங்கேற்க எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது. விமர்சனங்களைக் கேட்பதிலும் எனக்கு விருப்பம் உண்டு. இதுபோன்ற ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் இருந்தால்தான் நம்மால் வளர முடியும்.
சமூக வலைதளங்களில் வரும் விமர்சனங்களுக்கு நாம் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சிலர் எதிர்பார்க்கிறார்கள். பதிலளிக்காவிட்டால் திமிர் என்கிறார்கள். பதிலளித்தாலோ, ‘வேறு வேலையே இல்லையா?’ என்று கேட்கிறார்கள். இந்த அணுகுமுறையில் எனக்கு உடன்பாடில்லை.
நானும் சமூக வலைதளங்களைப் பார்க்கிறேன். எனக்குப் பிடித்த பதிவுகளுக்கு விருப்பம் தெரிவிக்கிறேன்; கருத்துகளையும் பதிவிடுகிறேன். இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது?
அன்பு, மகிழ்ச்சி, நன்றியுணர்வு போன்ற உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த நாம் ஏன் வெட்கப்பட வேண்டும்? எனக்குப் பிடித்த ஒரு பதிவில் கருத்துத் தெரிவிக்க மற்றவர்களிடம் நான் ஏன் அனுமதி கேட்க வேண்டும்? எனக்கு ஓய்வு நேரம் இருந்தாலும், அது இல்லாததுபோல நான் ஏன் நடித்துக்கொள்ள வேண்டும்?” என்று அனுபமா பரமேஸ்வரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சமூக வலைதளங்களில் பிரபலங்கள் நடந்துகொள்ள வேண்டிய விதம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அனுபமா பரமேஸ்வரனின் இந்தக் கருத்துகள் கவனம் பெற்றுள்ளன.