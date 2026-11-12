அனிருத் – காவியா மாறன் திருமணம்.. வைரலாகும் திருமணப் புகைப்படம்

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான அனிருத் ரவிச்சந்தர் மற்றும் சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறனின் மகளும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான காவியா மாறனும் திருமணம் செய்துகொண்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கிரீஸில் இன்று (நவ. 11) இவர்களது திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தத் திருமணத்தில் இரு குடும்பத்தினரின் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்தத் திருமண நிகழ்வில் தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டதாகத் தெரிகிறது. திருமணத்தைத் தொடர்ந்து வரும் நவம்பர் 21-ம் தேதி சென்னையில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
கிரீஸில் திருமணம் நடைபெறுவதாகத் தகவல்கள் பரவியிருந்தாலும், திருமணம் நடைபெற்ற இடம், நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் இதுவரை வெளியாகாமல் இருந்தன. இந்நிலையில், “வாழ்நாளின் ஒரே வரம், என் வாழ்நாள் முழுமைக்கும்” என்ற நெகிழ்ச்சியான வாசகத்துடன் தனது திருமணப் புகைப்படத்தை அனிருத் ரவிச்சந்தர் சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.