நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணனும், அவரது கணவரும் இயக்குநருமான வம்சியும் பிரிந்துவிட்டதாக அவ்வப்போது சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இருவரும் வெவ்வேறு நகரங்களில் வசித்து வருவதால், இந்த வதந்திகள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பேசியுள்ள ரம்யா கிருஷ்ணன், தங்களுக்குள் எந்தப் பிரிவும் இல்லை என்றும், இருவரும் இப்போதும் திருமண பந்தத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், “நாங்கள் 100 சதவீதம் திருமண பந்தத்தில்தான் இருக்கிறோம். ஆனால், இரண்டு வெவ்வேறு நகரங்களில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறோம். எப்போதும் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருப்பதைவிட, இப்போது சிறந்த நண்பர்களாக இருக்கிறோம். ஒருவேளை அதனால்தான் எங்களது திருமண வாழ்க்கை இன்றும் சிறப்பாக இருக்கிறது என நினைக்கிறேன்.
நாங்கள் ஹைதராபாத்தில் வசித்தபோது, நான் தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து வந்தேன். அப்போது தெலங்கானா போராட்டம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் அடிக்கடி சென்னைக்கு வந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. வேலைநிறுத்தம், பள்ளிகள் மூடல் போன்றவற்றால் எனக்கும், எனது மகனுக்கும் சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. இதனால், மகனை சென்னையில் உள்ள பள்ளியில் சேர்க்க முடிவு செய்தேன். அதன்பிறகுதான் வம்சி ஹைதராபாத்திலும், நான் சென்னையிலும் வசிக்கத் தொடங்கினோம்.
ஒரு உறவில் திருமணம் என்பது சில நேரங்களில் மிகைப்படுத்தப்படும் ஒரு விஷயமாகவே எனக்குத் தோன்றுகிறது. உண்மையில், வம்சி என்னிடம் திருமணம் எதற்கு, நாம் சேர்ந்து வாழலாம் என்றுதான் கூறினார். ஆனால், நான்தான் அப்போது அதைக் கேட்கவில்லை.
திருமணத்திற்குப் பிறகு குடும்பம், சுற்றியிருப்பவர்கள் எனப் பலருக்கும் நாம் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டியுள்ளது. சில நேரங்களில் துணையுடனான உறவைவிட திருமண பந்தத்திற்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகிறது. ஆனால், வம்சியுடனான எனது உறவு எப்போதும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் மூலம், தங்களது திருமண வாழ்க்கை குறித்து பரவி வந்த விவாகரத்து வதந்திகளுக்கு நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.