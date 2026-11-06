மருத்துவரைத் தாக்கியதாக நடிகை அதுல்யா சந்திரா உள்ளிட்ட மூவர் கைது!

மருத்துவர் ஒருவரைத் தவறான காரணத்தைக் கூறி வீட்டிற்கு வரவழைத்து தாக்கியதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், நடிகை அதுல்யா சந்திரா உள்ளிட்ட மூன்று பேரைக் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மருத்துவர் அளித்த புகாரின்படி, கடந்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரின் அத்தை உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறி, கொச்சியின் வைட்டிலா பகுதியில் உள்ள ‘எசென் ஸ்பிரிங்டேல்’ அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புக்கு அவர் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளார்.
அங்கு சென்றபோது நடிகை அதுல்யா சந்திரா உள்ளிட்ட சுமார் 12 பேர் இருந்ததாகவும், அவர்கள் தன்னைத் தாக்கியதுடன், தன்னிடம் இருந்த இரண்டு செல்போன்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச் மற்றும் இயர்பட்ஸ் ஆகியவற்றைப் பறித்துச் சென்றதாகவும் மருத்துவர் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். பறிக்கப்பட்ட பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.3.25 லட்சம் எனக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரின் அத்தைக்கு போதைப்பொருள் கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறி தன்னைத் தாக்கியதாகவும், நடிகை அதுல்யா சந்திரா தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதுடன், கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் 41 வயதான அந்த மருத்துவர் தனது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து, பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைத்தல் (பிரிவு 127), காயம் ஏற்படுத்துதல் (பிரிவு 115), ஆபாசமான செயல்கள் (பிரிவு 296), குற்றவியல் மிரட்டல் (பிரிவு 351) மற்றும் கொள்ளை (பிரிவு 310) உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நடிகை அதுல்யா சந்திரா தென்னிந்திய மொழித் திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். ‘மது வடலாரா’ (2019), ‘மது வடலாரா 2’ (2024) உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள அவர், தற்போது இந்தச் சம்பவம் தொடர்பான புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.