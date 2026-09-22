தங்கையின் குற்றச்சாட்டுக்கு நடிகை அம்பிகா விளக்கம்

நடிகை ராதா, தனது சகோதரி நடிகை அம்பிகா மற்றும் சகோதரர் மல்லிகார்ஜுனா குஞ்சன் நாயர் மீது இன்று சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.
அந்தப் புகாரில், தனது கையெழுத்திடப்பட்ட காசோலைகளை அனுமதியின்றி எடுத்துச் சென்று, அதில் தொகை உள்ளிட்ட விவரங்களை நிரப்பி ரூ.46 கோடி பணத்தை மோசடி செய்ய அம்பிகா முயன்றதாக ராதா குற்றம்சாட்டியிருந்தார். மேலும், இந்த விவகாரத்தில் தனது சகோதரரும் அம்பிகாவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தன்னை குடும்பச் சொத்து பகுதிக்குள் நுழையவிடாமல் அம்பிகாவும், சகோதரரும் தடுத்து வருவதாகவும் ராதா புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், ராதாவின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நடிகை அம்பிகா விளக்கம் அளித்துள்ளார். ராதா அளித்த புகாரில் எந்த உண்மையும் இல்லை என திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ள அம்பிகா, தங்களுக்குள் நீண்டகாலமாக நிலம், தொழில் மற்றும் தங்கம் தொடர்பாக குடும்பச் சொத்து பிரச்சினைகள் இருந்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரங்களைத் தீர்ப்பதற்காக கடந்த ஜூலை மாதமே தான் காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்ததாகவும், அது தொடர்பான விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் அம்பிகா கூறியுள்ளார்.
மேலும், அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துக்கொள்ளும் நோக்கில் ராதா தனக்கு 5 காசோலைகளை வழங்கியதாகவும் நடிகை அம்பிகா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.