‘பொலிமேரா 3’ படத்தில் வீராவியாக ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன்!

ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்று முந்தைய இரண்டு பாகங்களும் வெற்றியடைந்த ‘பொலிமேரா’ திரைப்படத் தொடரின் மூன்றாம் பாகமாக ‘பொலிமேரா 3’ உருவாகி வருகிறது. இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், இதில் முக்கிய கதாபாத்திரமான வீராவியாக நடிக்கும் ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுனின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியான அர்ஜுனின் இந்த அதிரடியான ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதுடன், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பையும் அதிகரித்துள்ளது.
வம்சி நந்திபாடி என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சினிமாஸ் எல்.எல்.பி. (ஏசியன் குழுமம்) நிறுவனங்கள் சார்பில் வம்சி நந்திபாடி மற்றும் பரத் நரங் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றனர். டாக்டர் அனில் விஸ்வநாத் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி இயக்குகிறார்.
காமாட்சி பாஸ்கர்லா, பாலாதித்யா, கெட்டப் ஸ்ரீனு, ராகேந்து மௌலி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சித்தார்த் ஒளிப்பதிவு செய்ய, கிருஷ்ண பிரசாத் இசையமைக்கிறார்.
முந்தைய பாகங்களை விட பிரம்மாண்டமான திரை அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் உருவாகும் ‘பொலிமேரா 3’, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என நான்கு மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது.