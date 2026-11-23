நடிகை கயாடு லோஹர், உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பிரபலமான தயாரா புக்யால் (Dayara Bugyal) மலையேற்றப் பாதையில் மேற்கொண்ட சாகசப் பயணத்தின் புகைப்படங்களைத் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பனி படர்ந்த மலைச்சிகரங்களை அடைந்த அனுபவத்தைப் புகைப்படங்களாகப் பதிவு செய்துள்ளார். குளிர்கால உடைகளுடன் மலையேற்றம் செய்த காட்சிகள், கூடாரம், இரவு நேர நெருப்பு மற்றும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மலைப்பகுதிகளில் எடுத்த செல்ஃபிக்கள் எனப் பல புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அத்துடன் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பல மலைச்சிகரங்களை நோக்கிய எனது முதல் பயணம் இது. தயாரா புக்யால் பகாரியா டாப் பகுதியில் 3,700 மீட்டர் உயரத்தை அடைந்துள்ளேன். இது ஒரு சிறிய தொடக்கம்தான். இன்னும் பல சிகரங்களை அடைய வேண்டியுள்ளது. நான் எப்போதும் ஒரு மலைப் பெண்ணாகவே இருந்திருக்கிறேன்; இனியும் அப்படித்தான் இருப்பேன். மலைகளை விட எனக்குப் பிடித்தமான இடம் வேறு எதுவுமில்லை” என நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கயாடு லோஹரின் இந்தச் சாகசப் பயணப் புகைப்படங்கள் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே 2.8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான லைக்குகளைக் குவித்து இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளன. கடினமான மலையேற்றத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த அவரைப் பாராட்டி வரும் ரசிகர்கள், “மலைகளின் ராணி” என்றும், அவரது சாகசப் பயணம் தங்களுக்கும் உத்வேகம் அளிப்பதாகவும் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
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