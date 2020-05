விஜய் படம் பற்றிய வதந்திக்கு விளக்கம் அளித்த விஷ்ணு விஷால்

சூர்யாவை வைத்து சூரரைப் போற்று படத்தை எடுத்து முடித்துள்ளார் சுதா கொங்கரா. கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையால் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் உள்ளது. சூரரைப் போற்று படத்தை அடுத்து சுதா, விஜய்யை வைத்து படம் இயக்க போகிறார் என்று கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில் வரும் ஜூன் மாதம் 22ம் தேதி அதாவது விஜய்யின் பிறந்தநாள் அன்று தனது அடுத்த பட அறிவிப்பை வெளியிடுவதாக சுதா டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனால் சமூக வலைத்தளத்தில் விஜய்யின் அடுத்த படத்தை சுதா இயக்குவதாக செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், இயக்குனர் சுதா எந்த சமூக வலைத்தளத்தில் இல்லை. அவரது பெயரில் போலி கணக்குகள் இருக்கிறது. அதை நம்பாதீர்கள் என்று சுதா கூறியதாக விஷ்ணு விஷால் கூறியிருக்கிறார்.

A message from my director of #Drohi and now the director of #sooraraipottru

Hi

I am not on any social media. There are lots of fake accounts. Kindly ignore them and stop following them.Updates from them are false and misleading.

Thank u

Stay home stay safe 😊

Sudha Kongara

— VISHNU VISHAL – stay home stay safe (@TheVishnuVishal) May 4, 2020