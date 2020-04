ராம் – ஜானு போல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடியுங்கள்…. மீம் போட்ட 96 பட நடிகை

கொரோனா வைரஸ் உலகையே அச்சுறுத்தி வருகிறது. நாளுக்கு நாள் இதன் தாக்கம் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. இந்த கொடிய நோய்க்கு உலகம் முழுவதும் பலியானோர் எண்ணிக்கை 50 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.

இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த மருந்துகள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாத சூழலில், இந்த நோய் பரவாமல் தடுக்க சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், 96 படத்தில் திரிஷாவின் பள்ளிப்பருவ வேடத்தில் நடித்திருந்த கவுரி கிஷான் சமூக இடைவெளி குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மீம் ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் ராம் – ஜானுவை போல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடியுங்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இருவரும் மாஸ்க் அணிந்திருப்பது போலவும் எடிட் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரின் இந்த மீம் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

At the time of this Corona scare, be like Ram and Janu. 😆#KeepDistance #stayprotected pic.twitter.com/phoCx7Ardr

— Gouri G Kishan (@Gourayy) March 31, 2020