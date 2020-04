ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்திய மாஸ்டர் படக்குழுவினர்

விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் மாஸ்டர். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி, மாளவிகா மோகனன், ஆண்ட்ரியா, ஷாந்தனு, மாஸ்டர் மகேந்திரன், அர்ஜுன் தாஸ், தீனா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மாஸ்டர் படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி ஹிட் அடித்துள்ள நிலையில், படத்தின் டீசர் அல்லது ட்ரெய்லருக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் இப்படம் இன்று (ஏப்ரல் 9) வெளியாகும் என்று அறிவித்தார்கள். ஆனால் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இன்று வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் வரவில்லை என்றால், மாஸ்டர் படம் இன்று வெளியாகியிருக்கும் என ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் பதிவு செய்து வந்தார்கள். இந்நிலையில் மாஸ்டர் படத்தின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு, ”உங்களை போல, நாங்களும் உங்கள் வரவை மிஸ் செய்கிறோம், சீக்கிரமே கொரோனா வைரஸூக்கான மருந்தை ஒரு மாஸ்டர் மைன்ட் கண்டுபிடிக்கட்டும், விரைவில் இன்னும் வலிமையுடன் வருகிறோம் நண்பா” என பதிவிட்டுள்ளனர். படக்குழுவிடம் இருந்து வந்த இந்த பதிவால், ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

We miss you, just like how you miss us!

Hoping that a master-mind finds an antidote and put an end to Corona!

We’ll come back stronger nanbaa.

Stay home, Stay Safe. #Master #StaySafe pic.twitter.com/MouTeUqlGn

— XB Film Creators (@XBFilmCreators) April 9, 2020