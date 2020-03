நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்காக கிடைத்த முக்கிய விருது! புகைப்படத்தை வெளியிட்ட முக்கிய நடிகை

அஜித் நடிப்பில் வினோத் இயக்கத்தில் கடந்த வருடம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படம் நேர்கொண்ட பார்வை. ஹிந்தியில் அமிதாப் பச்சன் நடிப்பில் ரிலீஸாக வெற்றிபெற்ற படம்.

நேர்கொண்ட பார்வை படத்தில் அஜித் வழக்கறிஞராக நடிக்க, அவருடன் ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத், பிக்பாஸ் அபிராமி ஆகியோர் நடித்திருந்தனர்.

No means No என அஜித் சொன்ன அந்த வசனம் மிகவும் ட்ரெண்டானது. பெண்கள் மீதான பாலியல் கொடுமைகளை எதிர்க்கும் படமாக மக்கள் மத்தியில் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்றது.

இந்நிலையில் தற்போது சிறந்த நடிகைக்கான விருதை இப்படத்திற்காக நடிகை ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்துக்கு ஆங்கில பத்திரிக்கை அளித்துள்ளது.

இவ்விழாவில் கலந்து கொண்ட அபிராமி ஸ்ரத்தாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து புகைப்படம் எடுத்துள்ளார்.

My angel very happy for you ..You completely deserve this💋💋( best actress for #NerKondaPaarvai )my support system and positive energy from #NKP 💪 my one and only darling 😘 @ShraddhaSrinath love you to the moon and back #NerKondaPaarvai❤️ #Thala #Ajithkumar #JFWMovieAwards2020 pic.twitter.com/1DedxJ8qq0

