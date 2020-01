திரிஷாவை காப்பியடித்தால் எடுபடாது- சமந்தா

விஜய் சேதுபதி மற்றும் திரிஷா நடித்திருந்த 96 படத்தினை தற்போது தெலுங்கில் ஜானு என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்துள்ளனர். அதில் திரிஷா நடித்த ஜானு கதாபாத்திரத்தில் சமந்தா நடித்துள்ளார். சமீபத்தில் இதன் டீசர் வெளிவந்து இணையத்தில் அதிகம் வைரலானது. அதில் சமந்தாவின் நடிப்பை திரிஷாவின் நடிப்போடு ஒப்பிட்டு பேசி வருகின்றனர்.

சிலர் பாராட்டினாலும், மறுபுறம் ஒருசிலர் விமர்சிக்கவும் செய்கின்றனர். இதுபற்றி டுவிட்டரில் சமந்தா பேசியுள்ளார். “திரிஷாவின் நடிப்பை அப்படியே காப்பி அடிக்க விரும்பவில்லை. அது எடுபடாது. ஒப்பிடுவதற்காக நாங்கள் படம் எடுக்கவில்லை. கதை இன்னும் அதிகமான மக்களை சென்று சேரவேண்டும் என்பதால் தான் எடுத்தோம்” என்று சமந்தா டுவிட் செய்துள்ளார்.

Thankyou so much Avad… yes I felt it was important to not try and copy the most perfect performance @trishtrashers 🥰 .. wouldn’t work .. #Jaanu is not made for comparison only to share an experience that more people deserve to feel 🙏 https://t.co/YUUPOQiEq2

