தமிழ் நடிகைகளில் குஷ்பூ செய்த பெரும் சாதனை! புகைப்படங்களுடன் ஒரு பகிர்வு

தமிழ் திரையில் ரசிகர்கள் ஒரு நடிகைக்கு கோவில் கட்டி கும்பிட்டார்கள் என்றால் அந்த பெருமைக்கு உரியவர் நடிகை குஷ்பூ தான். 80, 90 களில் டாப் ஹீரோயினாக வலம் வந்தவர்.

அப்போது ஹீரோவாக இருந்த கமல், ரஜினி, சரத்குமார், கார்த்திக், பிரபு என பலருடன் அவர் நடித்திருந்தார். இயக்குனர் சுந்தர் சி யுடன் முறைமாமன் படத்தின் பணியாற்றும் போது இருவருக்கும் காதல் மலர்ந்தது.

பின் இருவரும் வாழ்க்கையில் இணைய தற்போது அவர்களுக்கு திருமண வயதில் இரண்டு மகள்கள் இருக்கிறார்கள். குடும்பம், அரசியல் என கவனம் செலுத்தி வந்த குஷ்பூ டிவி நிகழ்ச்சிகள், சீரியல் என திறமைகாட்டி வருகிறார்.

இந்நிலையில் அவர் தற்போது அமெரிக்க உலகத் தமிழ் பல்கலைகழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார் (Doctorate).இதற்காக பலரும் அவரை வாழ்த்தி வருகிறார்கள். சினி உலகம் தனது வாழ்த்துக்கள் பதிவு செய்கிறது.

Very happy to share with you that I have been conferred with #Doctorate by the #InternationalTamilUniversityUSA #Humbled #Grateful #Gratitude 🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/Opfd2q4hew

— KhushbuSundar ❤️ (@khushsundar) March 5, 2020