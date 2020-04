ஜூனியர் என்டிஆர், ராம் சரணுக்கு சவால் விட்ட ராஜமவுலி

கொரோனா ஊரடங்கால் சினிமா படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் திரைப்பிரபலங்கள் வீட்டிலேயே முடங்கி கிடக்கின்றனர். இந்த நேரத்தில் சமைப்பது, வீட்டு வேலை செய்வது என நேரத்தை செலவிடும் பிரபலங்கள் அதனை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தெலுங்கில் அர்ஜுன் ரெட்டி எனும் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் படத்தை இயக்கிய சந்தீப் ரெட்டி வங்கா டுவிட்டரில் புதிய சவால் ஒன்றை தொடங்கி உள்ளார். பிரபலங்கள் வீட்டு வேலை செய்வதை வீடியோவாக எடுத்து #BetheREALMAN எனும் ஹேஷ்டேக்கில் பதிவிடுமாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

இந்த சவாலை ஏற்குமாறு பாகுபலி பட இயக்குனர் ராஜமௌலிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார். இந்த சவாலை ஏற்று இயக்குனர் ராஜமவுலி வீட்டு வேலை செய்வது போல வீடியோ எடுத்து அதை பகிர்ந்துள்ளார்.

மேலும் ஜூனியர் என்டிஆர் மற்றும் ராம் சரணுக்கு இந்த சவாலை ஏற்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ராஜமவுலி.

Task done, @imvangasandeep. Throwing the challenge to @tarak9999 and @AlwaysRamCharan..

And lets have some moooreee fun..

Am also challenging @Shobu_ garu, sukku @aryasukku and peddanna @mmkeeravaani..😈😈 #BetheREALMAN pic.twitter.com/DepkfDvzIE

— rajamouli ss (@ssrajamouli) April 20, 2020