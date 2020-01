சூர்யாவை பாராட்டிய கவுதம் மேனன்

சூர்யா, சூரரை போற்று படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இது அவருக்கு 38-வது படம். கதாநாயகியாக அபர்ணா முரளி வருகிறார். இறுதி சுற்று படத்தை எடுத்து பிரபலமான சுதா கொங்கரா இயக்கி உள்ளார். ஜீ.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படம் விரைவில் திரைக்கு வர உள்ளது. சாதாரண இளைஞன் விமான நிறுவனம் தொடங்க ஆசைப்படுவதையும், அதற்காக அவன் எடுக்கும் முயற்சிகளையும் கருவாக வைத்து படத்தை எடுத்துள்ளனர்.

படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழுவினர் அண்மையில் வெளியிட்டனர். இதில் சூர்யாவின் அசத்தலான நடிப்பு ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. அதேபோல் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பையும் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், படத்தின் டிரெய்லரை பார்த்த இயக்குனர் கவுதம் மேனன், சூர்யா மற்றும் படக்குழுவினரை பாராட்டியுள்ளார். படத்தை பார்க்க ஆர்வமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Angry young man and an in form Suriya. Can’t wait to see you deliver this brother.

Thank you @DirSudhakongara

Looks intense, intriguing and theatre worthy.

