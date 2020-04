சிரஞ்சீவி, நாகர்ஜுனாவை வீட்டு வேலை செய்ய சொன்ன பிரபல நடிகர்

கொரானோ ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டில் உள்ள வேலைகளை பெண்கள் மட்டும் செய்யாமல் ஆண்களும் செய்து வருகிறார்கள். பலரும் அவர்களது அம்மா, மனைவி, சகோதரிகளுக்கு உதவி செய்கிறார்கள். அது குறித்து பல மீம்கள் கூட சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் இயக்குனரான சந்தீப் ரெட்டி வங்கா, வீட்டு வேலைகளை செய்த வீடியோ ஒன்றைப் பதிவிட்டு, அது போல இயக்குனர் ராஜமவுலியும் செய்ய வேண்டும் என்று சவால் வைத்தார்.

அதை உடனடியாக ஏற்ற ராஜமவுலி அது போல வீட்டு வேலைகளைச் செய்து அந்த வீடியோவைப் பதிவிட்டுடார். மேலும், அது போல செய்ய, ஜுனியர் என்டிஆர், ராம்சரண், இயக்குனர் சுகுமார், இசையமைப்பாளர் மரகதமணி, பாகுபலி தயாரிப்பாளர் ஷோபு ஆகியோருக்கும் சவால் விடுத்தார்.

இதனை ஏற்று வீட்டு வேலை செய்யும் வீடியோவை வெளியிட்ட ஜூனியர் என்.டி.ஆர்., சிரஞ்சீவி, நாகர்ஜுனா, வெங்கடேஷ், இயக்குனர் கொரட்டல சிவா ஆகியோர் இதை செய்யுமாறு சவால் விட்டுள்ளார்.

Here it is Jakkana @ssrajamouli .

మన ఇంట్లో ప్రేమలు ఆప్యాయతలే కాదు. పనులను కూడా పంచుకుందాం. It is fun when you share the work load. #BetheREALMAN

I now nominate Bala Babai, @KChiruTweets Garu, @iamnagarjuna Babai, @VenkyMama Garu and @sivakoratala Garu for this challenge. pic.twitter.com/FqydRiR6Jl

— Jr NTR (@tarak9999) April 21, 2020