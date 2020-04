சண்டை காட்சிகளில் டூப் எதுவும் இல்லாமல் நடித்து அசத்தும் கமல்ஹாசன். பலரும் கண்டிராத வீடியோ இதோ..

நடிகர் கமல்ஹாசன் தமிழ் சினிமாவின் தலை சிறந்த நடிகராக திகழ்பவர்.

கடந்த 2018ல் இவர் இயக்கி நடித்த திரைப்படமான விஸ்வரூபம் 2 திரைப்படம் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

தற்போது இவர் இயக்குனர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் இந்தியன் 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். அதனை தொடர்ந்து தலைவன் இருக்கிறான் என்ற படத்திலும் நடிக்கவுள்ளார்.

மேலும் இவர் நடிக்கும் திரைப்படங்களின் கதாபாத்திரங்களுக்கு அதிகமாக மெனக்கெடுவர். அதிலும் சண்டை காட்சிகள் மற்றும் சாகச காட்சிகளில் டூப் எதுவும் இல்லாமல் அவரே நடித்து அசத்துவார்.

அப்படி இவர் நடித்த கட்சிகளின் வீடியோ இதோ..

A Compilation of @ikamalhaasan Risky Stunts..The ForeRunner of Indian Cinema for never using any dupes..!😍❤️🔥🔥🔥🙏🏻 pic.twitter.com/1L6J8aFPOY

— Prashu Prashanth (@Prashu94Haasan) April 18, 2020