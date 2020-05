உலக அளவில் ட்ரெண்டான மாஸ்டர் படத்தின் பாடல்கள், குட்டி ஸ்டோரி பாடலை பாடி அசத்தும் வெளிநாட்டு ரசிகை

பிகில் திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பின் தளபதி விஜய் நடித்து முடித்திருக்கும் திரைப்படம் மாஸ்டர். இப்படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதியும் அவருடன் நடித்துள்ளார்.

மாநகரம் மற்றும் கைதி திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு பின் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் மாஸ்டர் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளதால், ரசிகர்களிடையே மிக பெரிய எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

மேலும் அனிருத்தின் இசையில் மாஸ்டர் திரைப்படத்தின் பாடல்கள் மிக பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக வாத்தி கமிங் பாடலுக்கு பல பிரபலங்களும் நடனமாடியதை கண்டோம்.

இந்நிலையில் தற்போது தளபதி விஜய் பாடிய குட்டி ஸ்டோரி பாடலை வெளிநாட்டு ரசிகை ஒருவர் பாடும் வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

#Thalapathy @actorvijay ‘s #KuttyStory song going viral.. As people in foreign lands make videos about it.. pic.twitter.com/984EQu3GGn

— Ramesh Bala (@rameshlaus) May 22, 2020