உடல் முழுதும் ரத்தக்கறை…. மிரட்டலான தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால்

தமிழில் வெண்ணிலா கபடி குழு, பலே பாண்டியா, குள்ள நரி கூட்டம், நீர்ப்பறவை, முண்டாசுப்பட்டி, வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன், ராட்சசன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தவர் விஷ்ணு விஷால். இவர் நடித்துள்ள காடன், ஜகஜால கில்லாடி ஆகிய படங்களின் ரிலீஸ் கொரோனா ஊரடங்கால் தள்ளிப்போயுள்ளன.

இதையடுத்து எப்.ஐ.ஆர். எனும் படத்தை தயாரித்து நடிக்கிறார். அவரது அடுத்தப் பட வேலையை ஏப்ரல் 11ல் ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டிருந்தார். கொரோனா ஊரடங்கால் அது நடக்காமல் போனது. இருப்பினும் அப்படத்தின் டைட்டிலை வெளியிட்டு ரசிகர்களை திருப்தி படுத்தினார். அதன்படி அவர் தயாரிக்கும் அடுத்த படத்திற்கு மோகன் தாஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தை முரளி கார்த்திக் இயக்க உள்ளார். இவர் ஏற்கனவே களவு எனும் படத்தை இயக்கி உள்ளார். கே.எஸ்.சுந்தரமூர்த்தி இசையமைக்க உள்ள இப்படத்திற்கு விக்னேஷ் ராஜகோபாலன் ஒளிப்பதிவு பணிகளை கவனிக்கிறார். உண்மைக்கதையை மையமாக வைத்து இப்படம் உருவாகி வருகிறது.

நேற்று வெளியாகிய இப்படத்தின் டீசர் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், இன்று படத்தின் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. சிக்ஸ் பேக் உடற்கட்டுடன் உடல் முழுவதும் ரத்தக்கறையுடன் விஷ்ணு விஷால் இருப்பதுபோல் அப்போஸ்டர் அமைந்துள்ளது.

Feels great to read all your comments for the title announcement teaser of #Mohandas🙂 loved your enthusiasm and decoding skills too..

Here’s a new poster of the film, waiting to start work on this one! @VVStudioz @im_the_TWIST @24frps @editorKripa @SundaramurthyKS @proyuvraaj pic.twitter.com/cd0wDzGd2I

— VISHNU VISHAL – VV (@TheVishnuVishal) April 12, 2020