இந்த நேரத்திலும் இப்படி ஒரு போட்டோஷுட்டா, சன்னி லியோன் சென்சேஷன் வைரல் போட்டோ

பாலிவுட் திரையுலகின் கவர்ச்சி புயல் சன்னி லியோன். இவர் பல படங்களில் நடித்து வந்தார்.

ஹிந்தி மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என அனைத்து மொழிகளிலும் நடிக்க தொடங்கி விட்டார்.

இந்நிலையில் சன்னி லியோன் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக தினமும் தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஏதும் புகைப்படங்களை பதிவிடுவார்.

அந்த வகையில் தற்போது செம்ம ஹாட் போட்டோஷுட் செய்து அதை பகிர்ந்துள்ளார், இதோ நீங்களே அதை பாருங்க…

Dreaming of May 4!!!! 😜😍

12 days of #Summer 🍀

.

.

Shot by @DabbooRatnani | @manishaDratnani#SunnyLeone #LockedUpWithSunny pic.twitter.com/iaYPrsjXEV

— sunnyleone (@SunnyLeone) April 14, 2020