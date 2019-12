அடுத்த படம் இவருடன் தான் – விஷ்ணு விஷால் அறிவிப்பு

தமிழில் தனித்துவமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருபவர் விஷ்ணு விஷால். கடந்தாண்டு இவர் நடிப்பில் வெளியான ராட்சசன் படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இப்படம் தெலுங்கு, இந்தி மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்படுகிறது. இதையடுத்து அவர் நடிப்பில் வெளியான சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் படமும் ஹிட் ஆனது. இருப்பினும் இந்தாண்டு அவர் நடித்த படங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. தற்போது ஜெகஜால கில்லாடி, எஃப்ஐஆர் போன்ற படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இப்படங்களின் படப்பிடிப்பு இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்நிலையில், அடுத்ததாக நடிக்க உள்ள படம் குறித்த தகவலை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் படத்தை இயக்கிய செல்லா அய்யாவு இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளதாகவும், இது விளையாட்டு சம்பந்தப்பட்ட குடும்ப திரைப்படம் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். படப்பிடிப்பு அடுத்தாண்டு தொடங்க உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

Last year on this day #silukkuvarpattisingam released with 5 films..got really good feedback from family audiences..on this day announcing my association with @ChellaAyyavu again under @VVStudioz this time a nice sports family drama:)movie to begin next year.other details soon 🙂

— VISHNU VISHAL – VV (@TheVishnuVishal) December 21, 2019